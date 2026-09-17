StartseiteNachrichtenWelt
Eine private Feier im bayerischen Coburg endete für einen 45-Jährigen tödlich. (Symbolbild)
Eine private Feier im bayerischen Coburg endete für einen 45-Jährigen tödlich. (Symbolbild)
istock
45-Jähriger tot

Vermummter stürmt Privatfeier und sticht auf Mann ein

Eine Privatfeier in Coburg endet tödlich: Ein Vermummter attackiert einen 45-Jährigen, der später im Krankenhaus stirbt.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
17.09.2026, 08:15
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Eine private Feier im bayerischen Coburg endete für einen 45-Jährigen tödlich. Ein vermummter Angreifer soll in der Nacht auf Dienstag auf den Mann losgegangen sein und ihn schwer verletzt haben. Das Opfer wurde in eine Klinik gebracht, starb dort jedoch an seinen Verletzungen.

Die Attacke ereignete sich in der Rosengasse. Der Täter soll den 45-Jährigen zunächst mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen und ihm anschließend mit einem spitzen Gegenstand eine Stichverletzung am Oberkörper zugefügt haben. Danach ergriff der Vermummte die Flucht. Der Mann hatte zuvor gemeinsam mit mehreren Personen privat gefeiert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Kundin "wahllos" getötet – Bluttat immer mysteriöser

Notarzt reanimiert Schwerverletzten

Gegen 2.30 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle ein. Polizei und Rettungskräfte rückten zum Tatort aus. Ein Notarzt reanimierte den lebensgefährlich verletzten 45-Jährigen noch vor Ort. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

Nach der Tat leitete die Polizei eine Großfahndung ein. Am Mittwochabend gelang den Ermittlern schließlich die Festnahme eines Tatverdächtigen. Dabei waren auch Spezialkräfte aus Mittelfranken im Einsatz.

Messer-Attacke vor Akropolis – Touristen verletzt

Warum es zu der tödlichen Attacke kam, ist noch unklar. Auch zum Motiv laufen die Ermittlungen.

red,17.09.2026, 08:15
Mehr zum Thema
MordAngriffFestnahmeBayern

Weiterlesen

Weitere Storys
OpferParty
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote