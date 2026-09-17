i Eine neue Todesdroge sorgt in San Francisco für Alarm. Cychlorphin soll bis zu 100-mal stärker als Fentanyl sein. istock Teenager (16) tot Neue Todesdroge ist 100-mal stärker als Fentanyl Eine neue Todesdroge sorgt in San Francisco für Alarm. Cychlorphin soll bis zu 100-mal stärker als Fentanyl sein. Ein Teenager ist bereits gestorben. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 09:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

San Francisco kämpft bereits seit Jahren mit der Fentanyl-Krise. Nun sorgt ein weiteres Opioid für Alarm: Cychlorphin soll je nach Zusammensetzung zehn- bis 100-mal stärker als Fentanyl sein. Ein 16-Jähriger ist bereits nach dem Konsum der Droge gestorben.

Dante Lacourte wurde von seiner Mutter Christina leblos in seinem Zimmer entdeckt. Der "New York Times" schilderte sie später: "Schwarze Flüssigkeit quoll aus Mund und Nase und sammelte sich auf dem Bettlaken."

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"Nur eine Pille reicht"

Der Jugendliche hatte schon früh Drogen genommen. Seine Mutter hatte ihn eindringlich vor den Substanzen auf der Straße gewarnt: "Nur eine Pille reicht." Ein Freund sagte über den Teenager, der unter Depressionen und Angstzuständen litt: "Er war einfach nur ein Junge, der sich besser fühlen wollte."

Cychlorphin ist ein relativ leicht herzustellendes Opioid und in Kalifornien bislang nicht verboten. Nach dem Tod des 16-Jährigen kündigte San Franciscos Bürgermeister Daniel Lurie ein hartes Vorgehen an: "Wir werden gegen die Leute vorgehen, die Cychlorphin verkaufen".

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20.000 Pillen sichergestellt

Über Dantes Handy stießen Ermittler auf seine mutmaßlichen Dealer. Bei Razzien in drei Häusern wurden vier Personen festgenommen. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem 20.000 Drogen-Pillen und ein Sturmgewehr.

Auch auf gesetzlicher Ebene soll reagiert werden. Bezirksstaatsanwältin Brooke Jenkins fordert: "Wir brauchen ein schnelles Handeln des kalifornischen Parlaments. Wir wollen sicherstellen, dass diese Droge in die Liste der vielen anderen – darunter Fentanyl – aufgenommen wird, die im Bundesstaat Kalifornien illegal sind."