i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. istock (Symbolbild) Großeinsatz der Polizei Explosionen erschüttern Frankfurts Einkaufsmeile In Frankfurt kam es am Donnerstag gegen 4.20 Uhr zu zwei Explosionen. Betroffen waren die Zeil und der Bereich der Berger Straße. Von André Wilding 17.09.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gleich zwei Explosionen haben am frühen Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Polizei in Frankfurt ausgelöst. Gegen 4.20 Uhr gingen mehrere Notrufe ein. Einer der beiden Schauplätze befindet sich direkt auf der zentralen Einkaufsstraße Zeil.

Die beiden Vorfälle wurden offenbar zur selben Zeit gemeldet. Eine Polizeisprecherin erklärt der BILD: "Beide Explosionen wurden zeitgleich gemeldet. Bei dem Gebäude auf der Zeil handelt es sich wohl um einen Kiosk, im Bereich der Berger Straße um ein Ladengeschäft."

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Ob Menschen bei den Explosionen verletzt wurden, war zunächst noch unklar. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

Bereits mehrere Explosionen

Schon Anfang der Woche hatte es innerhalb von 24 Stunden drei Explosionen im Raum Frankfurt gegeben. Betroffen waren unter anderem Frankfurt-Bockenheim, ein Café in Offenbach sowie ein Kiosk in Frankfurt-Sachsenhausen, berichtet die BILD.

In Bockenheim detonierte ein Sprengsatz am Eingang eines vierstöckigen Gebäudes. Die Druckwelle beschädigte auch Fenster in rund zehn Metern Entfernung. Gegen wen sich die Tat richtete, ist noch unklar.

15-Jähriger festgenommen

Nach den ersten Explosionen nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Oberstaatsanwalt Dominik Mies erklärte gegenüber der BILD: "Es handelt sich um einen 15-jährigen Niederländer. Ihm wird der Tatvorwurf des Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion gemacht"

Nach den vorläufigen Erkenntnissen soll eine Spur zur organisierten Kriminalität führen.

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Ob die Explosionen vom Donnerstag mit den vorherigen Fällen zusammenhängen, wird nun untersucht. "Der Hintergrund der Explosionen am Donnerstagmorgen ist Gegenstand der Ermittlungen", wird die Polizei zitiert.