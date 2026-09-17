Neun Frauen ermordet – Polizei jagt Serienkiller

Zwei Monate, neun tote Frauen: Das ist die traurige Bilanz einer Mordserie in Südafrika. Am Donnerstag wurde nun das jüngste Opfer entdeckt. Demnach wurde die Leiche an einem Straßenrand in der Region bei Johannesburg entdeckt.
Seitens der Polizei wurden Straßensperren errichtet. "Wir können nicht ständig neue Leichen bergen", wird die Vize-Polizeichefin Dawn Park Tebello Mosikili vom "Kurier" zitiert. Der Serienmörder würde die Leichen seiner Opfer teilweise halb nackt zurücklassen.
Seitens der Polizei werde nun geprüft, ob das am Donnerstag gefundene Opfer mit den anderen Fällen in Verbindung steht. Aktuell könne auch ein Nachahmungstäter nicht ausgeschlossen werden.
Die Causa erregte erstmals Aufmerksamkeit als eine 38-jährige Mutter Anfang September nach einer Joggingrunde nicht zu ihrer achtjährigen Tochter zurückkehrte. Andere Läufer starteten eine Social-Media-Kampagne, um sie zu finden.
Schlussendlich wurde die Frau am 12. September tot hinter einem Hotel gefunden. In weiterer Folge wurden auch die Leichen anderer Opfer gefunden. Mindestens eine von ihnen soll schon länger tot gewesen sein.
Gewaltverbrechen an Frauen sind in Südafrika keine Seltenheit. Laut den Vereinten Nationen ist in dem Land jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Auch die Mordrate zählt zu den höchsten weltweit. So werden in Südafrika durchschnittlich 60 Menschen pro Tag getötet.