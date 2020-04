13.04.2020 20:32 Rapid- und Austria-Fans streiten wegen Didulica

Fernsehsender Sky Sport Austria versucht in der Coronakrise das Beste aus der Situation zu machen. Die Kollegen graben immer wieder tief in den Archiven und liefern Highlights aus der Bundesliga-Geschichte. Doch mit dieser Folge des "Rückpass" wurde in ein Wespennest gestochen.