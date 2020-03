Affenlaute kosten Topklub nur 714 Euro Strafe

Vor wenigen Wochen wurde Porto-Stürmer Moussa Marega im Liga-Spiel gegen Guimaraes rassistisch beleidigt – und verließ den Platz. Für die Täter gibt es von der Liga eine lächerliche Geldstrafe.

Es geschah am 16. Februar 2020. Der portugiesische Tabellenführer FC Porto war in Guimaraes zu Gast, führte mit 2:1. Das entscheidende Tor erzielte nach einer Stunde Moussa Marega, Starstürmer aus Mali. Von der Tribüne bekam er dafür Affenlaute zu hören.Zehn Minuten später verließ der 28-Millionen-Mann wutentbrannt und enttäuscht das Spielfeld. Mit- und Gegenspieler versuchten, Marega zu beruhigen und zum Weiterspielen zu bewegen. Nach minutenlangen Diskussionen ließ sich der 28-Jährige aber auswechseln und zeigte unter anderem den Mittelfinger in Richtung Tribüne. Vom Schiedsrichter gab es dafür die gelbe Karte. "Ich habe mich wie ein Stück Scheiße gefühlt", sagte der Kicker später."Wir sind empört", ärgerte sich Porto-Trainer Sergio Conceicao. "Wir sind eine Familie, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Größe, Haarfarbe. Wir sind Menschen. Wir verdienen Respekt."Der portugiesische Verband sieht das Fan-Vergehen offenbar weniger dramatisch. Zwar will er ein Disziplinarverfahren gegen Vitoria Guimaraes eröffnen, doch die verhängte Geldstrafe ist blanker Hohn. Gerade mal 714 Euro (!) muss der Tabellen-Siebente für die rassistischen Schmähungen berappen.