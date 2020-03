Regierung spricht über die Zeit nach Ostern

Es ist soweit: Wie von der Regierung versprochen soll am heutigen Freitag ein erster Blick auf die Zeit nach Ostern möglich sein. Die Minister Anschober und Nehammer informieren.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hört Polizeifunk, verrät er uns am Freitag. Und da erlebt er, was die Polizei dieser Tage beschäftigt. "Corona-Partys" sind für den Minister "an Schwachsinnigkeit nicht zu überbieten".Uneinsichtige bezeichnet Nehammer einmal mehr als "Lebensgefährder". 6.900 Anzeigen habe es bisher bereits gegeben, die Mehrzahl wegen Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes.Auch auch sogenannte Corona-Partys und Spuckattacken führen zu Anzeigen. Die Strafen für Einzelpersonen gehen bis zu 3.600 Euro. Hier wird Nehammer mehrmals emotional. Er höre da den Polizeifunk und da erlebt man so einiges, erzählt er.Corona-Party seien "an Schwachsinnigkeit kaum zu überbieten", sagt Nehammer klar. Auch hier seien die Strafen für Uneinsichtige natürlich empfindlich hoch.Eine kleine Gruppe habe auch diese völlig neue Art der Gewalt, "Spuckattacken" entdeckt. Das müsse man sich vorstellen - Nehammer wird bei seiner Beschreibung emotional: "Die haben die Leute ja die Vollpanik. Da kommt einer, spuckt ihnen ins Gesicht und sagt, sie haben jetzt Coronavirus. Abgesehen davon, dass das Spucken schon absurd irre ist, muss man auch noch Angst haben vor einer Infektion."