Ricciardo ist sich sicher: "F1-Auftakt wird Chaos!"

Der Formel-1-Auftakt im Juli rückt näher! In Spielberg heulen am 5. Juli wieder die Motoren auf, im Fahrerlager rauchen schon jetzt die Köpfe.

Bereits Red-Bull-Teamchef Christian Horner äußerte Sicherheitsbedenken, die Fahrer seien zu "eingerostet". Ähnliche Töne schlägt auch Renault-Pilot Daniel Ricciardo ein. "Es wird eine Art von Chaos werden, hoffentlich in kontrollierter Form."Was der Publikumsliebling damit meint? "Es geht um Aufregung, Adrenalin und Eifer. Wir werden viele mutige Überholmanöver sehen, einige davon sicher falsch berechnet", meint der Australier in derIn Spielberg wird es gleich ein Doppel-Rennen geben. Neben dem Auftakt am 5. Juli soll in der Steiermark auch eine Woche später noch einmal gefahren werden.