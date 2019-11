Riga-Legionär Simkovic: "Schöne Stadt zum Feiern"

Tomas Simkovic ist DER rot-weiß-rote Lettland-Experte – der Ex-Austrianer kickt seit einem Jahr in Riga. Im "Heute"-Talk erklärt er, was das ÖFB-Team heute beim EM-Quali-Kehraus erwartet.

Für das österreichische Nationalteam endet heute die EM-Qualifikation. Ab 20.45 Uhr kicken Kapitän Julian Baumgartlinger und Co. im kleinen Daugava Stadion gegen Gruppen-Schlusslicht Lettland. Weil die ÖFB-Truppe das Ticket für die Endrunde bereits fix in der Tasche hat, geht es in erster Linie darum, den "Ersatzspielern" eine Chance zu geben.Einer, der sich das Schauspiel live im Stadion ansieht, ist Tomas Simkovic. Der rot-weiß-rote Legionär hat eine kurze Anreise, spielt er doch seit einem Jahr bei Hauptstadtklub FK RFS.fragte bei Simkovic nach, was die ÖFB-Schlachtenbummler in Riga erwartet, was er zu seinem Ex-Klub Austria sagt und ob er eine Rückkehr nach Österreich überlegt."Wir wurden Cup-Sieger, es war die erste Trophäe für den Verein überhaupt. Das ist etwas Besonderes. Ich habe in der Verlängerung das Siegestor geschossen. Das war schon super, ein schöner Abend. Jeder war extrem glücklich. Wir wollten eigentlich auch Meister werden, das hat aus verschiedenen Gründen aber leider nicht geklappt. Wir haben gegen die Kleinen zu viel liegen gelassen.""Das ist das einzige, was hier nicht ganz zufriedenstellend ist. Die Publikumszahlen und das Medieninteresse halten sich sehr in Grenzen. Das wertet das Ganze ein bisschen ab. Von der Qualität her wäre die Liga nämlich nicht so schlecht, wie es aussieht. Nach außen wirkt es natürlich nicht gut, wenn du nicht so schöne Stadien hast.""Wir besprechen gerade einen neuen Vertrag. Schauen wir, wie es weitergehen wird. Ich bin ohnehin jemand, der für alles offen ist. Die Familie ist auch mit, also kann ich mir gut vorstellen, zu bleiben. Ich fühl mich in Riga wohl.""Es ist eine sehr schöne Stadt, vor allem das Zentrum mit dem Rathaus. Man kann hier auch sehr gut essen und ausgehen. Leider ist das Fußball-Interesse nicht so da, wie wir es kennen.""Lokale gibt es hier mehr als genug, da kann ich dem ÖFB-Team gerne weiterhelfen. Allerdings ist am Dienstag eher weniger los.""Österreich ist natürlich haushoher Favorit, sollte relativ locker gewinnen. Lettland weiß nicht erst seit dem 0:6 im ersten Spiel, dass es sehr schwer für sie wird. Trotzdem waren sie überrascht, dass sie gleich sechs Tore kassiert haben. Sie wissen, dass Österreich auf einem hohen Niveau spielt.""Ich hätte das ehrlich gesagt nicht so erwartet. Aber vielleicht ist es leichter zu verstehen, wenn man mehr Einblick hat. Es ist schwer zu sagen, was alles schiefgelaufen ist. Man muss auf jeden Fall etwas ändern. Ich glaube, dass Peter Stöger der richtige Mann dafür ist.""Ich bin hin und wieder mit Peter Stöger in Kontakt, aber das hat weniger mit Fußball zu tun. Schauen wir, wie sich das alles entwickelt. Ich wünsche der Austria nur das Beste, dass die Phase bald vorbei ist. So wie es im Moment läuft, ist keiner glücklich – ich auch nicht. Ob ich aktiv mithelfen kann, dass es wieder besser wird, liegt nicht in meinen Händen."