Foda: "Bierduschen haben keine Konsequenzen!"

Teamchef Franco Foda war nach der geglückten EM-Qualifikation überglücklich. Da machte es auch nichts, dass die "Schlawiner" Marko Arnautovic und Aleks Dragovic ihn und ÖFB-Präsident Leo Windtner mit einer Bierdusche erwischten.

"Nach diesem Spiel darf mir der Marko Arnautovic ruhig eine Bierdusche geben. Ich freue mich für die Mannschaft, wir haben Großes geleistet. Wir hatten nur Finalspiele nach den zwei Niederlagen am Anfang", so Foda im ORF-Interview."Ich werde heute mit den Jungs feiern und einfach einmal nur genießen. Normalerweise wäre ich sauer, weil wir nicht konzentriert zu Ende gespielt haben. Wir freuen uns alle, dass wir im Sommer etwas zu tun haben", erklärte Foda weiter.Jetzt startet der Deutsche mit seinem Team in die Feierlichkeiten: "Die Mannschaft darf feiern, aber morgen am Nachmittag werden wir wieder locker trainieren, wir wollen auch das letzte Spiel gewinnen."Präsident Leo Windtner hat die Bierdusche auch verziehen: "Mich hat Aleks Dragovic erwischt mit dem Bier. Es ist eine Sternstunde, unser großes Ziel ist auf jeden Fall erreicht."