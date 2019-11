ÖFB feiert EM-Party: "Geschichte geschrieben!"

Endlich ist es wieder soweit! Nach 2016 ist Österreich auch bei der EM 2020 mit dabei. Nach dem 2:1 gegen Nordmazedonien wurde im Happel-Stadion kräftig gefeiert. Wir haben die Reaktionen aus dem Prater.

Gigi D'Agostino dröhnte durch die Lautsprecher, tanzende, jubelnde Spieler, Bierduschen - das ÖFB-Team hat eine erfolgreiche Qualifikation hinter sich. Mit einer Ehrenrunde verabschiedete sich das Nationalteam von den 41.100 Fans im Prater."Es ist ein neues, tolles Erlebnis für uns. Wir sind überglücklich, dass wir unseren Traum erfüllt haben. Wir sind stolz ein Teil der Geschichte zu sein. Es ist natürlich toll, wenn man ein Tor macht, aber wichtig ist, dass wir als Mannschaft auftreten und das haben wir geschafft.""Es war nicht immer einfach für uns. Wir haben die ersten Spiele enttäuscht, aber dann Mentalität gezeigt.""Wir wissen, was so ein Jahr bedeutet. Wenn am Ende das Stadion so voll ist, das ist super! Ich hoffe das geht so weiter."Die Stimmung im Stadion sagt mehr als Worte! Ich bin richtig stolz mit dabei zu sein!""Ich bin den Tränen nahe, dass ich da unten am Feld nicht dabei sein kann. Aber die Freude ist riesig auf nächsten Sommer. Wir haben uns die Quali auf jeden Fall verdient.""Es ist unglaublich, ein Kindheitstraum ist für mich in Erfüllung gegangen. Man wünscht sich genau das, wenn man anfängt mit dem Fußball. Ich hatte von oben bis unten Gänsehaut!"