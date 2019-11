2:1! Österreich fährt zur Europameisterschaft 2020

Wir fahren zur EM 2020! Österreich hat sich vor 41.100 Fans in Wien das Ticket für die Europameisterschaft gesichert. Ein 2:1 gegen Nordmazedonien reicht, Alaba (8.) und Lainer (48.) sorgten dafür, dass im Prater die große EM-Party gefeiert wurde.

Wir fahren zur EM 2020! Österreich hat sich vor 41.100 Fans in Wien das Ticket für die Europameisterschaft gesichert. Ein 2:1 gegen Nordmazedonien reicht, Alaba (8.) und Lainer (48.) sorgten dafür, dass im Prater die große EM-Party gefeiert wurde. Der Gegentreffer in der Nachspielzeit ging schon im Jubel unter.Teamchef Franco Foda verzichtete auf Überraschungen, wie erwartet ersetzte LASK-Tormann Alexander Schlager den verletzten Cican Stankovic. Mit einem 4-2-3-1 mit Marko Arnautovic als Spitze und David Alaba als linken Flügelstürmer ging es von Beginn an gegen die nordmazedonische Betonmauer.Doch diese bröckelte schon in der achten Minute! Stefan Lainer setzte David Alaba mit einem genialen Querpass in Szene, der Bayern-Star umkurvte Tormann Stole Dimitrievski und schob zum 1:0 ein.Österreich hatte alles unter Kontrolle und kam durch Marko Arnautovic zu den nächsten Abschlussmöglichkeiten. Doch der China-Legionär hatte sein Visier an diesem Tag nicht genau genug eingestellt.Kurz nach der Pause durfte dann aber endlich wieder gejubelt werden. Stefan Lainer staubte nach einem Eckball zum 2:0 ab (48.). Auf den Rängen wurde schon gefeiert, die ÖFB-Elf musste nur noch die zweite Hälfte über die Runden bringen.Von Nordmazedonien kam aber bis auf zwei Chancen, die Goalie Schlager gekonnt entschärfte, nicht mehr viel. So wurde es noch ein lockeres Schaulaufen, bis die zweite EM-Teilnahme in Folge fixiert war.Den Schlusspunkt setzte allerdings Nordmazedonien mit dem Anschlusstreffer durch Vlatko Stojanovski nach einer Freistoß-Flanke in der 93. Minute. Das war aber am Ende egal, Österreich fährt zur EM 2020!Die Party im Prater ging noch bis weit nach Schlusspfiff, die Spieler drehten Ehrenrunden und feierten mit den Fans.Der erste Platz in Gruppe G geht sich für Österreich nicht mehr aus, Polen schlug Andi Herzogs Israeli mit 2:1. Grzegorz Krychowiak (4.) und Krzysztof Piatek (54.) netzen in Jerusalem für die Gäste, der Anschlusstreffer von Ex-Salzburger Munas Dabbur in der 88. Minute kam zu spät Herzog hat allerdings noch eine Chance, über das Nations-League-Playoff könnte sich Israel doch noch einen EM-Startplatz erkämpfen.