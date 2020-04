Ronaldinho wechselt aus Gefängnis ins Luxus-Hotel

Der Gefängnis-Albtraum hat für Fußball-Ikone Ronaldinho ein Ende. Nach einem Monat in Untersuchungshaft durfte der 40-jährige Brasilianer nun in ein Hotel übersiedeln.

Möglich machte das eine Kaution in der Höhe von 1,6 Millionen Dollar (knapp 1,5 Millionen Euro), die die Anwälte des ehemaligen Barcelona-Stars und seines Bruders Roberto Assis hinterlegten.Auf freiem Fuß ist der ehemalige Fußball-Star trotzdem nicht. Ronaldinho steht gemeinsam mit seinem Bruder unter Hausarrest – in einem Luxus-Hotel in Paraguays Hauptstadt Asuncion."Ich habe beschlossen, sie unter Hausarrest zu stellen, weil die Ermittlungen weit fortgeschritten sind", erklärte Richter Gustavo Amarilla in südamerikanischen Medien die Maßnahme.Den beiden Brasilianern steht der Prozess allerdings noch bevor. Ronaldinho war mit seinem Bruder vor einem Monat mit gefälschten Pässen in Paraguay eingereist, danach festgenommen worden. Es drohen bis zu fünf Jahre Haft. Der Anwalt des Weltmeisters von 2002 erklärte stets, Ronaldo seien die gefälschten Pässe zur Verfügung gestellt worden.Den Brüdern waren im November 2018 ihre brasilianischen Pässe entzogen worden, nachdem sie eine Strafzahlung von 2,2 Millionen Euro für die Verursachung von schweren Umweltschäden auf ihrem Grundstück in Porto Alegre nicht geleistet hatten.