Ronaldo droht bei Juve Millionen-Gehaltsverlust

Italien ist vom Coronavirus besonders hart getroffen. Das bringt nun auch den Fußball in Bedrängnis. Deswegen reagieren die Stars von Juventus Turin.

Um der "Alten Dame" unter die Arme zu greifen, verhandelt Juventus-Kapitän Giorgio Chiellini gerade mit den Vereinsbossen einen Gehaltsverzicht der hochbezahlten Juve-Stars.Dabei geht es allerdings nicht um Prozente, die Cristiano Ronaldo und Co. bereit sind, abzugeben, sondern um Monatsgehälter, wie dieberichtet.Chiellini hat demnach zwei Modelle ausgearbeitet. Sollte die Saison abgebrochen werden müssen, würden die Juve-Stars auf zwei Monatsgehälter verzichten. Wenn die Spielzeit noch beenden werden kann, würden die "Bianconeri"-Stars einen Monatslohn abtreten.Das wären bei Juve-Topverdiener Ronaldo, der 30 Millionen Euro im Jahr verdient, Gehaltseinbußen in Millionenhöhe. Durch zwölf Monate gerechnet casht der Portugiese 2,5 Millionen Euro im Monat. Das wären bei zwei Monaten also fünf Millionen Euro.Zusätzlich ist noch ein Vorschlag der Serie A auf dem Tisch. Die Liga möchte, dass alle Spieler bei einem Abbruch auf 30 Prozent ihres Gehalts verzichten. Einen Beschluss dazu gibt es aber noch nicht.