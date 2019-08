Ronaldo gönnte sich bei Supercup Spezial-Massage

Liverpool und der FC Chelsea duellierten sich am Mittwoch um den UEFA Supercup. Das Spiel ließ sich auch Juve-Star Cristiano Ronaldo nicht entgehen, wie er auf Instagram verriet.

Am 24. August eröffnet Juventus Turin auswärts gegen Parma die Serie-A-Saison. Bis dahin wird trainiert – und regeneriert.Wie genau, zeigt Cristiano Ronaldo vor. Der Superstar der "alten Dame" postete auf Instagram ein Video, das ihn zu Hause am Bauch liegend vor dem TV zeigt. "CR7" schaut mit T-Shirt und weißer Unterhose bekleidet das Supercup-Match zwischen Liverpool und Chelsea Vor ihm räkelt sich ein katzengroßer Hund, hinter ihm legt Freundin Georgina Rodriguez Hand an. Die 25-Jährige behandelt ihren Super-Kicker mit einem Massagegerät am Unterschenkel."Regeneration mit meiner Liebsten", schreibt Ronaldo, der den Supercup mit Real Madrid drei Mal gewinnen konnte. In der Vorsaison scheiterte er mit Juve im Champions-League-Viertelfinale an Ajax.(red)