Ronaldo trifft bei Juve-Sieg und knackt Rekord

Cristiano Ronaldo hat in der Serie A Geschichte geschrieben. Beim 2:1-Erfolg von Juventus Turin gegen Schlusslicht SPAL Ferrara hat der 35-Jährige eine Bestmarke eingestellt.

Der portugiesische Superstar hatte Juventus in der 39. Minute in Front gebracht. Damit traf der fünffache Weltfußballer im elften Spiel in Folge. Das haben bisher nur Gabriel Batistuta (1994/95) und Fabio Quagliarella (2018/19) geschafft.Es war Ronaldos 21. Saisontreffer, der 42. im 52. Serie-A-Spiel für die "Alte Dame".Aaron Ramsey hatte die Turiner in der 60. Minute mit 2:0 in Front gebracht, ehe Andrea Petagna vom Elfmeterpunkt verkürzte (70.).Juve behält damit auch nach der 25. Runde die Tabellenführung, liegt mit 60 Punkten und einem Spiel mehr vier Zähler vor Lazio. Die Römer gastieren am Sonntag in Genua.