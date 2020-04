Rückkehr-Gerücht, aber Real will Ronaldo nicht

Das wäre die Transfer-Sensation des Sommers. Cristiano Ronaldo könnte Juventus Turin wieder verlassen. Doch sein Ex-Klub Real Madrid will ihn nicht zurück.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie heizten zuletzt italienische Medien die Wechsel-Gerüchte rund um den Europameister von 2016 an. Juventus wolle den teuren Star loswerden, um finanzielle Einbußen in Zeiten der Corona-Krise ausgleichen zu können.Italiens Serienmeister würde demnach eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro verlangen, sich darüber hinaus Ronaldos Gehalt von 31 Millionen Euro im Jahr sparen.Sollte Ronaldo die Turiner tatsächlich verlassen, wird es keine Rückkehr nach Madrid geben, wie dieberichtet. "Die Möglichkeit, dass der Portugiese zu dem Verein zurückkehrt, in dem er ein Jahrzehnt lang Tore erzielte und Titel geholt hat, ist gleich Null", zitiert das Blatt eine interne Quelle."Er passt nicht zur Ausrichtung des Vereins. Seine Zeit ist vorbei", heißt es weiter. Stattdessen wollen die Madrilenen bei Kylian Mbappe einen neuen Versuch starten.