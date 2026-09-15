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Laut dem Experten muss die Ukraine eigene, kostengünstige Abwehrraketen entwickeln, um der Bedrohung etwas entgegenzusetzen.
Laut dem Experten muss die Ukraine eigene, kostengünstige Abwehrraketen entwickeln, um der Bedrohung etwas entgegenzusetzen.
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Russland baut neue Billig-Raketen für die Ukraine

Kaum hat sich die Ukraine auf die Jet-Shaheds eingestellt, droht die nächste Gefahr: Russland arbeitet an günstigen Mini-Marschflugkörpern.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
15.09.2026, 21:23
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Die Ukraine ist gerade dabei, ihre Abfangdrohnen auf die schnellen, jetgetriebenen Shahed-Drohnen anzupassen. Lösungen sind bereits in Sicht, aber noch nicht flächendeckend im Einsatz. Doch schon bald könnte das nächste Problem auf die Flugabwehr zukommen.

Ukraine überzieht Russland mit "massivem" Drohnenhagel

Der Drohnenexperte Serhij "Flash" Beskrestnow warnte bei Radio NV: Die günstigen russischen Marschflugkörper könnten innerhalb eines Jahres auftauchen. Die Russen wüssten, dass die Ukraine bald Abfangdrohnen gegen die Jet-Shaheds haben werde – deshalb arbeiteten sie bereits an der nächsten Entwicklung.

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"Dann funktionieren die neuen Abfangdrohnen nicht mehr, weil die Geschwindigkeit noch höher ist", so Beskrestnow, wie es bei "n-tv" heißt. Die kleinen, günstigen Marschflugkörper sollen eine höhere Manövrierfähigkeit besitzen und sehr tief fliegen können.

"Die Ukraine im Winter endgültig in die Knie zwingen"

Nur fünf Monate Zeit für Gegenmaßnahmen

Laut dem Experten muss die Ukraine eigene, kostengünstige Abwehrraketen entwickeln, um der Bedrohung etwas entgegenzusetzen.

"Wir haben jetzt fünf Monate, vielleicht ein halbes Jahr, um solche Feststoffraketen zu entwickeln und zu bauen, die dieses Problem bekämpfen können", erklärte Beskrestnow.

Putin droht mit massiven Angriffen auf die Ukraine

Nach Geheimdienstinformationen sollen die Russen bereits eine hohe Zahl solcher Marschflugkörper in Entwicklung haben. Die Größenordnung soll mit der Zahl der Jet-Shaheds vergleichbar sein.

Der Ukraine-Krieg ist in eine neue Phase eingetreten

Zwar setzt Russland seit Jahren Marschflugkörper gegen die Ukraine ein. Dabei handelt es sich jedoch um teure Raketen, von denen bei größeren Angriffen nur wenige Dutzend abgefeuert werden. Die Ukraine kann diese mit ihren Flugabwehrsystemen oft erfolgreich abschießen. Mit den neuen Billig-Varianten wäre das deutlich schwieriger.

red,15.09.2026, 21:23
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