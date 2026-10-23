Startseite Nachrichten Politik
Das russische Außenministerium in London.
Das russische Außenministerium in London.
REUTERS/Ramil Sitdikov
"Wird unweigerlich folgen"

Russland droht Österreich jetzt mit Konsequenzen

Nach der Ausweisung von vier russischen Diplomaten aus Österreich kündigt Moskau eine Reaktion an. Eine klare Ansage kommt aus dem Außenministerium.
Von Newsdesk Heute
23.10.2026, 10:51
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Jetzt reagiert Moskau! Nachdem Österreich vier russische Diplomaten des Landes verwiesen hat, kündigt Russland Konsequenzen an. Das machte der stellvertretende russische Außenminister Dmitri Ljubinski (einst selbst Botschafter in Wien) am Freitag (23. Oktober) gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS deutlich.

Österreich wirft vier russische Diplomaten hinaus

Moskau kündigt Reaktion an

"Die Reaktion wird unweigerlich folgen", erklärte Ljubinski gegenüber TASS. Damit steht fest: Russland will die Ausweisung der vier Diplomaten nicht unbeantwortet lassen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Welche konkreten Schritte Moskau plant, ließ der stellvertretende Außenminister allerdings offen. Auch einen Zeitpunkt für mögliche Gegenmaßnahmen nannte er nicht.

Bereits früher Diplomaten ausgewiesen

Zwischen Wien und Moskau kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu diplomatischen Spannungen. Österreich hatte bereits mehrfach russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und des Landes verwiesen.

Russland reagierte auf solche Entscheidungen in der Vergangenheit ebenfalls mit diplomatischen Gegenmaßnahmen.

Ob nun auch österreichische Diplomaten Russland verlassen müssen, ist derzeit noch offen. Die Ankündigung aus Moskau lässt jedenfalls keinen Zweifel daran, dass der Kreml auf den jüngsten Schritt Österreichs antworten will.

red, 23.10.2026, 10:51
Mehr zum Thema
Russland Österreich Moskau Aussenpolitik

Weiterlesen

Weitere Storys
Diplomatie Drohung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote