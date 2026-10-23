i Das russische Außenministerium in London. REUTERS/Ramil Sitdikov "Wird unweigerlich folgen" Russland droht Österreich jetzt mit Konsequenzen Nach der Ausweisung von vier russischen Diplomaten aus Österreich kündigt Moskau eine Reaktion an. Eine klare Ansage kommt aus dem Außenministerium. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt reagiert Moskau! Nachdem Österreich vier russische Diplomaten des Landes verwiesen hat, kündigt Russland Konsequenzen an. Das machte der stellvertretende russische Außenminister Dmitri Ljubinski (einst selbst Botschafter in Wien) am Freitag (23. Oktober) gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS deutlich.

Moskau kündigt Reaktion an

"Die Reaktion wird unweigerlich folgen", erklärte Ljubinski gegenüber TASS. Damit steht fest: Russland will die Ausweisung der vier Diplomaten nicht unbeantwortet lassen.

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Welche konkreten Schritte Moskau plant, ließ der stellvertretende Außenminister allerdings offen. Auch einen Zeitpunkt für mögliche Gegenmaßnahmen nannte er nicht.

Bereits früher Diplomaten ausgewiesen

Zwischen Wien und Moskau kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu diplomatischen Spannungen. Österreich hatte bereits mehrfach russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und des Landes verwiesen.

Russland reagierte auf solche Entscheidungen in der Vergangenheit ebenfalls mit diplomatischen Gegenmaßnahmen.

Ob nun auch österreichische Diplomaten Russland verlassen müssen, ist derzeit noch offen. Die Ankündigung aus Moskau lässt jedenfalls keinen Zweifel daran, dass der Kreml auf den jüngsten Schritt Österreichs antworten will.