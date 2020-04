Ruttensteiner fordert Bekenntnis von Herzog

Willi Ruttensteiner will eine Entscheidung von Andreas Herzog.

Wie geht es mit Israel-Coach Andreas Herzog weiter? Sportdirektor Willi Ruttensteiner fordert nun eine Entscheidung vom österreichischen Rekord-Teamspieler.

Am Freitag setzte Österreichs Rekord-Teamspieler seinem Arbeitgeber eine Zwei-Wochen-Frist. Bis dahin sollte der Verbleib oder die Trennung beschlossen sein.Israel-Sportdirektor Ruttensteiner fordert nun aber ein Bekenntnis vom 51-Jährigen. "Bei einem Trainer ist es entscheidend, dass er zu 100 Prozent hinter seinem Team steht. Wenn das nicht der Fall ist, ist es besser, nicht zuzusagen. Für mich wäre es eine Enttäuschung, wenn es nicht weitergehen würde", so der ehemalige ÖFB-Sportdirektor imDas Problem des Wieners: Herzogs Vertrag mit dem israelischen Verband verlängert sich nur bei einer fixen EM-Teilnahme automatisch. Doch die Israelis müssen das Play-off um die letzten Tickets bestreiten. Dieses wurde von der UEFA aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Außerdem steigt die EM 2021 inmitten der WM-Qualifikation, für die Herzogs Vertrag nicht gilt."Mein Ziel ist es, mit ihm das Play-off zu spielen und längerfristig zu arbeiten", so Ruttensteiner, der jedoch mehrer Optionen hat. "Da wär ich ein schlechter Sportdirektor, wenn ich nicht vorausschauend denken würde.