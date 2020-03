Sabitzer: "Da geht dir so einiges durch den Körper!"

Marcel Sabitzer schoss Tottenham aus der Champions League. Nach dem Spiel zeigte sich der Doppelpack-Held euphorisch.

RB Leipzig schaltete am Dienstagabend Tottenham Hotspur im Achtelfinale der Champions League aus. Nach dem 1:0 im Hinspiel in London setzten sich die Leipziger in der Red-Bull-Arena mit 3:0 durch.Matchwinner: Marcel Sabitzer. Der ÖFB-Star glänzte mit einem Doppelpack. In Minute 10. platzierte er einen Weitschuss hinter Spurs-Keeper Hugo Lloris im langen Eck: "Ich bin bekannt dafür, dass ich immer mal wieder aus der zweiten Reihe schieße. Das klappt diese Saison ganz gut."Elf Minuten später durchkreuzte er den Matchplan von Startrainer Jose Mourinho ein zweites Mal. Der 25-Jährige versenkte einen Kopfball aus kurzer Distanz. "Viele Emotionen. Viele Momente, die man jetzt aufsaugen muss", strahlte Sabitzer nach dem Match vor dem Sky-Mikrofon."Wenn du im Achtelfinale einen Doppelpack schnürst, da geht so einiges durch deinen Körper. Pure Freude!", versuchte er seine Emotionen in Worte zu fassen."Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, was wir in zwei Spielen gegen Tottenham hier geleistet hat. Es macht einfach nur Spaß."Sabitzer weiter: "Heute Nacht kann ich wahrscheinlich ganz schlecht schlafen, weil so viele Gedanken durch meinen Kopf gehen."Der Viertelfinal-Einzug ist der größte internationale Erfolg der RB-Klubgeschichte. Sabitzer ist der erste Österreicher mit einem Doppelpack in einem K.o.-Spiel der Champions League. "Ein Abend für die Bücher, für mich und den Klub."