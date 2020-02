Salzburg gegen Frankfurt: Europacup-Hit abgesagt!

Das Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt wurde wegen einer Orkanwarnung abgesagt.

Das Sturmtief "Bianca" verhindert am Donnerstagabend den Europacup-Hit zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt. Das teilten die beiden Klubs rund sechs Stunden vor dem geplanten Ankick (21 Uhr) offiziell mit.Die Bullen sprechen von einer behördlichen Spielverschiebung. Ein neuer Spieltermin werde schnellstmöglich fixiert.Böen von bis zu 120 km/h würden eine Austragung am Donnerstag unmöglich machen. Die Sicherheit der 29.000 Fans und aller Personen, die rund um das Match im Einsatz wären, könne nicht gewährleistet werden.In einer Aussendung schreiben die Salzburger: "Diese Entscheidung musste im Rahmen einer vor Kurzem beendeten Krisensitzung, bei der neben der UEFA und Vertretern der beiden Klubs auch die lokalen Behörden sowie die Polizei Salzburg mit dabei waren, durch die örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen werden."Das Hinspiel verlor Salzburg in Frankfurt 1:4.