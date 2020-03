"Bullen" jubeln: "Diesen Sieg haben wir gebraucht!"

Mit dem Einzug in das Finale des ÖFB-Cups hat Red Bull Salzburg die "Mini-Krise" erfolgreich abgeschüttelt. Coach Jesse Marsch und Cican Stankovic atmen auf.

Mit einem 1:0-Erfolg über den LASK zog Red Bull Salzburg in das Finale des ÖFB-Pokals ein – hier der Spielbericht zum Nachlesen! Balsam auf der Seele der "Bullen", die zuletzt fünf Spiele in Folge nicht gewinnen konnten. "Das war eine schwierige Phase, aber keine Krise", blickte Goalie Cican Stankovic im ORF-Interview zurück. "Aber heute haben wir unser Ziel erreicht. Der LASK ist immer ein sehr unangenehmer Gegner, die stehen auch völlig verdient im Achtelfinale der Europa League."Auch "Bullen"-Coach Jesse Marsch war sichtlich erleichtert. "Wir haben das gebraucht, das war ein schwieriger Monat für uns", gestand der US-Amerikaner. "Das war heute ein richtig gutes Spiel von uns – auch wenn wir mit der Verletzung von Hwang vielleicht einen hohen Preis zahlen mussten." Wie fühlte es sich an, wieder einmal zu Null zu spielen? "Das ist ein komisches Gefühl", scherzte Marsch.Zum Spaßen war beim LASK naturgemäß keinem zu Mute. "Wir waren nicht mutig genug, machten zu viele Eigenfehler, haben den Salzburgern viel zu viel Raum gegeben", haderte Torhüter Alexander Schlager, der seine Elf mit starken Paraden im Spiel hielt. "Wir haben heute nicht auf unserem Niveau gespielt, das war viel zu wenig von uns", stellte auch Trainer Valerien Ismael fest. "Wir haben verdient verloren."