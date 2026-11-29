i Meereis im Arktischen Ozean, zu sehen in der Nähe von Ny-Ålesund, Spitzbergen, Norwegen, am 5. April 2023. REUTERS/Lisi Niesner Überraschende Studie Klima-Hammer! Schmelzendes Arktiseis hilft Osteuropa Weniger Eis in der Arktis könnte die Weizenernte in Osteuropa ankurbeln - während der Westen leidet. Das zeigt eine neue Studie. Von Heute Life 29.11.2026, 21:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Klimawandel hat nicht nur negative Auswirkungen.

Forscher der chinesischen Nanjing University haben herausgefunden, dass das schmelzende Meereis in der arktischen Barentssee die Weizenerträge in Osteuropa deutlich steigern kann.

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Die Wissenschaftler um Prof. Jun Wang werteten Satellitendaten von 1982 bis 2022 aus und untersuchten, wie die Meereisfläche im Februar das Pflanzenwachstum in Europa beeinflusst. Das Ergebnis: In Jahren mit wenig Meereis war es von März bis Mai in Osteuropa wärmer, während es in Westeuropa kühler wurde.

Die in "Science Advances" veröffentlichte Studie, über die Scinexx berichtet, zeigt einen deutlichen Ost-West-Gegensatz. Rund 47 Prozent des Anstiegs der Frühjahrsproduktivität in Osteuropa lassen sich demnach dem Meereisschwund zuschreiben.

Bis zu 20 Prozent mehr Ertrag

Die Auswirkungen auf den Winterweizen sind beachtlich. In einigen Regionen Osteuropas betrug das Ertragsplus in eisarmen gegenüber eisreichen Jahren mehr als 20 Prozent. Belarus verzeichnete in eisarmen Jahren sogar 16,5 Prozent mehr Ertrag als in eisreichen Jahren.

Westeuropa hingegen leidet unter dem Phänomen. In Spanien sank der Weizenertrag um knapp fünf Prozent in Jahren mit wenig Arktiseis. Die Iberische Halbinsel bekam vermehrt kühle Luft vom Nordatlantik ab.

So funktioniert der Mechanismus

Die Erklärung: Wenn weniger Meereis die Barentssee bedeckt, gibt das Meer mehr gespeicherte Wärme an die Atmosphäre ab. Das schwächt den Temperaturunterschied zwischen Arktis und mittleren Breiten, die Westwinde lassen nach und der Jetstream verlagert sich südwärts.

Über Osteuropa sinkt dann vermehrt Luft ab und erwärmt sich. Zusätzlich strömt Warmluft aus dem Mittelmeerraum nach Mittel- und Osteuropa. Die Vegetationsperiode beginnt früher und es gibt weniger Frostschäden nach dem Wachstumsbeginn.

Bilder: Arktis-Schmelze hat sich deutlich verlängert i ?

Die Forscher warnen jedoch: Wenn die Arktis künftig saisonal eisfrei wird, könnte sich dieser positive Effekt verändern - ohne sich zwangsläufig zu verstärken.