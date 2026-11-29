Der Klimawandel hat nicht nur negative Auswirkungen.
Forscher der chinesischen Nanjing University haben herausgefunden, dass das schmelzende Meereis in der arktischen Barentssee die Weizenerträge in Osteuropa deutlich steigern kann.
Die Wissenschaftler um Prof. Jun Wang werteten Satellitendaten von 1982 bis 2022 aus und untersuchten, wie die Meereisfläche im Februar das Pflanzenwachstum in Europa beeinflusst. Das Ergebnis: In Jahren mit wenig Meereis war es von März bis Mai in Osteuropa wärmer, während es in Westeuropa kühler wurde.
Die in "Science Advances" veröffentlichte Studie, über die Scinexx berichtet, zeigt einen deutlichen Ost-West-Gegensatz. Rund 47 Prozent des Anstiegs der Frühjahrsproduktivität in Osteuropa lassen sich demnach dem Meereisschwund zuschreiben.
Die Auswirkungen auf den Winterweizen sind beachtlich. In einigen Regionen Osteuropas betrug das Ertragsplus in eisarmen gegenüber eisreichen Jahren mehr als 20 Prozent. Belarus verzeichnete in eisarmen Jahren sogar 16,5 Prozent mehr Ertrag als in eisreichen Jahren.
Westeuropa hingegen leidet unter dem Phänomen. In Spanien sank der Weizenertrag um knapp fünf Prozent in Jahren mit wenig Arktiseis. Die Iberische Halbinsel bekam vermehrt kühle Luft vom Nordatlantik ab.
Die Erklärung: Wenn weniger Meereis die Barentssee bedeckt, gibt das Meer mehr gespeicherte Wärme an die Atmosphäre ab. Das schwächt den Temperaturunterschied zwischen Arktis und mittleren Breiten, die Westwinde lassen nach und der Jetstream verlagert sich südwärts.
Über Osteuropa sinkt dann vermehrt Luft ab und erwärmt sich. Zusätzlich strömt Warmluft aus dem Mittelmeerraum nach Mittel- und Osteuropa. Die Vegetationsperiode beginnt früher und es gibt weniger Frostschäden nach dem Wachstumsbeginn.
Die Forscher warnen jedoch: Wenn die Arktis künftig saisonal eisfrei wird, könnte sich dieser positive Effekt verändern - ohne sich zwangsläufig zu verstärken.