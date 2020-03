Schröcksnadel: "Alles sollte abgesagt werden"

Der internationale Skiverband hält trotz Coronavirus vorerst am Weltcup-Programm fest. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel ist davon kein großer Freund.

Das Coronavirus hält auch den Ski-Weltcup in Atem. Am Montag diskutierte ein 18-köpfiger FIS-Rat in Hinterstoder, wie es mit der Saison weitergehen soll. Das Ergebnis: Bis Freitag bleibt alles, wie gehabt. Dann jedoch wird definitiv entschieden, ob das Saison-Finale in Cortina (It) stattfindet – oder eben nicht.Geht es nach ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, kann es nur eine Antwort geben. "Ich bin eigentlich dafür, dass man alles absagt. Weil du kannst auf den Flughäfen jederzeit etwas aufreißen und das schleppst du dann ein und bist in Quarantäne", fürchtet der 78-Jährige.Dieser Wunsch wird sich jedoch nicht erfüllen. Am Dienstag bricht der Ski-Tross nach Kvitfjell (Nor) auf, wo am Wochenende eine Abfahrt und ein Super-G steigen.