Schweizer Klubs pfeifen auf's Mannschaftstraining

Die Schweiz bereitet einen Neustart der Liga vor, doch die Klubs wollen nicht so richtig mitziehen. Ab Montag wäre ein volles Mannschaftstraining erlaubt, die Vereine verzichten aber darauf.

In anderen Ländern sehnen sich die Fußballer schon nach dem Mannschaftstraining, doch in der Schweiz ticken die Uhren anders.Der Trainingsverzicht liegt aber nicht bei den Kickern, sondern an der Finanzsituation. Wenn ein Klub ins Mannschaftstraining einsteigt, fällt die Kurzarbeit weg.Nur Tabellenführer St. Gallen und Zweitligist Grasshoppers steigen ins volle Training ein.Ende Mai soll eine definitive Entscheidung fallen, wie es mit der Liga weitergeht. In einer Umfrage der Gewerkschaft sprachen sich 64 Prozent der Kicker gegen eine Fortsetzung aus.