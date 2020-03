Schweizer Liga stellt wegen Virus Betrieb ein

Das Coronavirus hat auch den Fußball fest im Griff. In Italien werden reihenweise Spiele verschoben, die Schweiz setzt die komplette Liga aus.

Immer mehr Sport-Events müssen aufgrund des Coronavirus abgesagt oder verschoben werden – oder sie finden ohne Zuschauer statt. Das betrifft unter anderem den Biathlon-Weltcup in Nove Mesto (Tschechien) und zahlreiche Serie-A-Partien (Italien). Beim Cup-Halbfinale zwischen Juventus und dem AC Milan sind am Mittwoch keine Gästefans zugelassen.Besonders konsequent zeigt sich die Schweiz, die den Fußball-Betrieb in den ersten beiden Ligen komplett einstellt. Erst nach der Länderspielpause am 4. April soll wieder angepfiffen werden.Der Schweizer Bundesrat hatte zuletzt alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen verboten.Ob der Europa-League-Hit zwischen Basel und Eintracht Frankfurt am 19. März stattfinden darf, ist noch offen.