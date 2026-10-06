i iStock, Screenshots Das führte zum Ausfall "Sehr mysteriös" – zwei Großrechner legen Banken lahm Seit Stunden kämpfen Bankkunden mit Ausfällen. Jetzt nennt ein Insider gegenüber "Heute" die Ursache: Zwei Großrechner sollen ausgefallen sein. Von Michael Pollak 06.10.2026, 19:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Mittag geht bei mehreren heimischen Banken plötzlich nichts mehr. Kunden kommen nicht ins Online-Banking, Apps sind nicht erreichbar und teilweise gibt es auch Probleme bei Kartenbehebungen und Kartenzahlungen.

Jetzt erfährt "Heute" aus Insiderkreisen, was hinter der großflächigen Störung stecken soll. Ausgangspunkt war demnach ein Stromausfall bei einer Wartungsarbeit in Tirol, der schließlich weitreichende Folgen hatte.

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"Es kam durch einen Stromausfall zu einem Serverausfall in einem Rechenzentrum eines Beratungsunternehmens", erklärt der Insider gegenüber "Heute". Die direkte Folge war ein Ausfall von zwei Großrechnern für Banken und Versicherer.

Zwei Großrechner fallen aus

Das soll demnach der Grund dafür sein, dass gleich mehrere Geldinstitute gleichzeitig mit technischen Problemen kämpfen. Auch Versicherer könnten von der Störung betroffen sein.

Die Liste der betroffenen Banken ist mittlerweile lang. Probleme gibt es unter anderem bei der Hypo Niederösterreich und bank99 – von diesen erreichten uns die ersten Meldungen. Dann waren auch betroffen die Austrian Anadi Bank, der Volksbanken-Verbund und die Bank Burgenland.

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Für Kunden bedeutet das teilweise erhebliche Einschränkungen. "Ich habe es am Handy und am Computer probiert", berichtete Hypo-Kundin Silvia S. bereits gegenüber "Heute". Statt ihres Kontos bekam sie lediglich eine Fehlermeldung zu sehen.

"Das ist sehr mysteriös", sagte S. Angesichts der Probleme wünschte sie sich, mehr Bargeld daheim zu haben.

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Auch Kartenzahlungen betroffen

Die Probleme beschränken sich nämlich nicht nur auf das Online-Banking. Bei der bank99 sind auch die meine99 App sowie einzelne Kartenbehebungen und Kartenzahlungen von technischen Einschränkungen betroffen.

Besonders schlimm: Es gab Meldungen von Kunden, die in Supermärkten an den Kassen standen und nicht bezahlen konnten.

Wie lange die beiden ausgefallenen Großrechner noch Probleme verursachen, ist derzeit offen. Hinter den Kulissen wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Systeme wieder vollständig zum Laufen zu bringen. Am Dienstagabend funktionierte das Online-Banking bei immer mehr Kunden wieder, eine völlige Entwarnung konnte aber noch nicht gegeben werden.

Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keinerlei Hinweise auf einen Cyberangriff oder eine Beeinträchtigung von Kundendaten.