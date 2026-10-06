i Seit Mittag gibt es bei diversen Instituten Probleme mit Onlinebanking und Kartenzahlung. iStock Mehrere Institute betroffen Stromausfall legt Banken lahm – was du nun wissen musst Online-Banking und Kartenzahlungen streiken bei mehreren Banken. Nach "Heute"-Infos liegt die Ursache bei einem Stromausfall in Hall in Tirol. Von Michael Pollak 06.10.2026, 16:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit dem frühen Nachmittag kämpfen Kunden mehrerer heimischer Banken mit teils massiven technischen Problemen. Online-Banking und Apps sind nicht erreichbar, auch bei Kartenbehebungen und Kartenzahlungen kommt es teilweise zu Einschränkungen.

Jetzt gibt es neue Informationen zur Ursache der Störung. Wie "Heute" aus Bankenkreisen erfährt, soll ein Stromausfall hinter den Problemen stecken. Die Ursache des großflächigen Banken-Ausfalls liegt demnach offenbar in Hall in Tirol.

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Die Auswirkungen sind allerdings weit über Tirol hinaus zu spüren. Betroffen sind unter anderem Kunden der Hypo Niederösterreich, der bank99, der Austrian Anadi Bank, der Volksbank und der Bank Burgenland.

"Ich habe es am Handy und am Computer probiert", schilderte Hypo-Kundin Silvia S. gegenüber "Heute". Sie bekam beim Versuch, ins Online-Banking einzusteigen, lediglich eine Fehlermeldung.

Es gibt bereits Meldungen von Kunden, die bei Supermärkten an den Kassen stehen und plötzlich nicht bezahlen können.

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Auch die bank99 informiert ihre Kunden über technische Schwierigkeiten. Demnach sind das Online-Banking und die meine99 App nicht erreichbar. Zudem kommt es bei einzelnen Kartenbehebungen und Kartenzahlungen zu Einschränkungen.

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Dass ein Problem an einem Ort gleich mehrere Institute trifft, hat einen technischen Hintergrund. Mehrere Banken greifen auf gemeinsame Infrastruktur beziehungsweise Rechenzentren zurück. Eine Störung kann dadurch gleichzeitig Auswirkungen auf unterschiedliche Institute haben.

Die Banken arbeiten mit Hochdruck daran, ihre Systeme wieder vollständig zum Laufen zu bringen. Nach derzeitigen Informationen wird damit gerechnet, dass die Störung noch am Abend behoben werden kann.