5 Serien-Tipps fürs Wochenende

Im November sind wieder einige tolle Serien gestartet. Wir stellen euch die fünf besten vor.

Noch keine Pläne fürs Wochenende? Wie wäre es mit einem gemütlichen Abend auf der Couch? Wir stellen euch fünf Serien vor, die ihr unbedingt gesehen haben müsst (falls ihr sie noch nicht gesehen habt).Nicht fündig geworden? In unserer Bildstrecke oben findet ihr weitere Serientipps.Böse Aliens, viel Drama und überraschende Wendungen: Sci-Fi-Serie, die auf dem Klassiker von H.G. Wells basiert.Außerirdische greifen plötzlich die Erde an. Nur wenigen Menschen gelingt es, dem globalen Genozid zu entkommen. Für die Überlebenden gilt es nun herauszufinden, wer diese Angreifer eigentlich sind und warum sie auf die Zerstörung der Menschheit aus sind.Elizabeth McGovern ("Downton Abbey"), Gabriel Byrne ("Die üblichen Verdächtigen"), Natasha Little ("Absentia") und Ty Tennant ("Tolkien")Eine deutsche Weihnachtsserie für Alt und Jung, die aber vor allem an Frauen gerichtet ist. Gefallen daran finden könnten Fans von "The Crown", meint Autorin und Showrunnerin Katharina Eyssen.Fünf Frauen, vier Generationen, drei Momentaufnahmen: Jedes Jahr trifft sich die Familie Jester an Weihnachten in einem Haus am Meer und immer gibt es Streit. Nun wollen sie sich endlich versöhnen, ehe es zu spät ist. Dabei kommen einige Geheimnisse ans Licht ...Corinna Harfouch ("Der Untergang"), Christiane Paul ("8 Tage"), Leonie Benesch ("Babylon Berlin") und Svenja Jung ("Fucking Berlin").Neue Geschichte, morbider Humor und große Gefühle: Die Fortsetzung der britischen Dramedyserie "The End of The Fucking World" geht spannend weiter. Wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, sollte dies unbedingt nachholen.Die Teenies sind inzwischen erwachsen geworden. Zwei Jahre nach James' und Alyssas haarsträubendem Roadtrip schwört eine aus dem Gefängnis entlasse Frau Rache für den Mann, den die beiden umgebracht haben.Mit Jessica Barden ("Penny Dreadful"), Alex Lawther ("Black Mirror"-Folge: "Shut Up and Dance") und Neuzugang Naomi Ackie ("Lady MacBeth").Britische Sci-Fi-Serie, die auf dem gleichnamigen Debütroman von Nick Clark Windo basiert. Empfehlenswert für Fans der Serie "Black Mirror". 10 Folgen auf Starzplay bei Amazon Prime.In naher Zukunft sind die Gehirne der Menschen über ein Softwareimplantat direkt mit "The Feed" verbunden: Im Feed kann jedes Erlebnis, jedes Gefühl, jede Erinnerung sofort mit anderen Menschen geteilt werden. Das junge Paar Tom (Guy Burnet) und Kate (Nina Toussaint-White) versucht seiner Abhängigkeit vom Feed entgegenzuwirken.Mit Guy Burnet ("Counterpart"), Nina Toussaint-White ("Bodyguard"), Michelle Fairley ("Game of Thrones") und David Thewlis ("Fargo").Gute Dialoge, viel Politik und ein neuer Cast: Royal-Fans sollten sich die dritte Staffel von "The Crown" nicht entgehen lassen. Hervorragend ist vor allem die schauspielerische Leistung von Oscarpreisträgerin Olivia Colman als die britische Königin.In der neuen Staffel stehen Königin Elisabeth II. und die royale Familie vor einer großen Herausforderung: Großbritannien befindet sich im gesellschaftlichen Wandel. Durch die Entwicklungen und Fortschritte der 1960er und 1970er Jahre ist die Welt liberaler und turbulenter geworden. Welchen Platz findet das Königshaus zwischen Jetset, der Paranoia des Kalten Kriegs und dem Weltraumzeitalter?Olivia Colman ("The Favourite"), Helena Bonham Carter ("Sweeney Tod") und Tobias Menzies ("Outlander").