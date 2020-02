Sessel flog! Torschütze verlässt sofort den Platz

Rassismus-Skandal in Portugal! Porto-Stürmer Moussa Marega erzielte das 2:1 gegen Guimaraes. Aus dem Gäste-Block gibt es dafür Affenlaute. Dann eskaliert die Lage.

In Minute 60 trifft Moussa Marega, Nationalspieler von Mali, zum 2:1 für Porto in Portugals Liga bei Guimaraes.Aus der Gästekurve erntet er dafür rassistische Beleidigungen. Eine widerliche Aktion der Guimaraes-Fans! Marega war von 2016 bis 2017 sogar an Vitoria ausgeliehen, hatte großen Anteil an Platz 4. Er schoss 13 Tore in 25 Spielen.Alles vergessen! Aus dem Block fliegt bei seinem Tor sogar ein Stuhl in die Richtung des Stürmers.Marega verlässt sofort den Platz. Seine Mitspieler und auch Profis von Guimaraes versuchen, ihn zum Weiterspielen zu überreden. Doch der aufgebrachte Marega marschiert in Richtung Kabine. Beim Abgang zeigt er dem Publikum beide Mittelfinger.Porto-Trainer Sergio Conceicao schimpft in Richtung der Fans der Gastgeber, sagt: "Ihr solltet euch schämen!"Später macht Marega seinem Ärger in einem Instagram-Post Luft: "Ich will nur sagen, dass diese Idioten, die ins Stadion kommen und rassistische Gesänge singen...f***t euch. Und ich danke auch den Schiedsrichtern dafür, dass sie mich nicht verteidigt haben und mir Gelb gegeben haben, weil ich meine Hautfarbe verteidigt habe. Ich hoffe, ich treffe euch nie wieder auf einem Fußballfeld. Ihr seid eine Schande."