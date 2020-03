Shiffrin-Manager mit Rundumschlag gegen FIS

Kilian Albrecht ist nicht nur ehemaliger ÖSV-Rennläufer, sondern auch Manager und Sprachrohr von US-Superstar Mikaela Shiffrin. Der Vorarlberger kann die ersatzlose Absage des Weltcup-Finales nicht verstehen und schießt scharf gegen die FIS.

"Die FIS hätte genügend Geld gehabt, um Schweden und Norwegen bei der Organisation von Ersatz-Rennen zu helfen", schreibt Albrecht auf Twitter."Die Situation ist ein Beweis für Missmanagement und totale Verzweiflung im Weltverband", kritisiert Albrecht weiter. Niemand hätte die Rennfahrer selbst gefragt: "Ich wette, die Mehrheit hätte Rennen fahren wollen!"Auch für FIS-Präsident Gian Franco Kasper hat Albrecht ein paar Worte auf Lager: "Es ist an der Zeit, dass da eine neue Führung kommt!"Mit den Damen-Rennen in Aare und den Herren-Bewerben in Kranjska Gora geht am nächsten Wochenende die Ski-Saison verfrüht zu Ende.