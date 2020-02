Sieger Kriechmayr: "Haben mich für blöd verkauft"

Vincent Kriechmayr triumphiert beim Heimrennen in Hinterstoder. Für den Sieger eine Genugtuung. Auch, weil er für seine Startnummern-Wahl kritisiert wurde.

Hinterstoder bejubelte am Samstag den Sieg von Lokalmatador Vincent Kriechmayr. Der Oberösterreicher siegte vor dem Schweizer Mauro Caviezel und seinem Kärntner ÖSV-Kollegen Matthias Mayer.Kriechmayr raste mit Startnummer eins zum Sieg. Seine Nummern-Wahl hatte vor dem Rennen für hochgezogene Augenbrauen, nach dem Sieg für Genugtuung beim 28-jährigen Linzer gesorgt: "Der Großteil hat mich für blöd verkauft, dass ich die Nummer eins nehme."Der Föhnwind hatte Kriechmayr zu seiner Entscheidung bewogen, die Strecke wurde mit Fortdauer des Rennens weicher. Und: "Ich wollte einmal ohne die ganzen Funksprüche von den Trainern fahren."Kriechmayr wollte vor dem Heimrennen seine Ruhe. Kein Wunder: "Normal schlafe ich wie ein Baby, gestern das erste Mal nicht. Ich war nervös, hab mir einen großen Druck gemacht, weil so viele Leute für mich hergekommen sind."Hochspannung herrscht ab sofort im Kampf um die kleine Kristallkugel. Mit Kvitfjell und Cortina sind noch zwei Super-G ausständig. Das Saisonfinale in Cortina wackelt aber durch das Coronavirus gehörig.Nach dem Hinterstoder-Rennen lautet die Rangliste in der Disziplinenwertung folgend: 1. Caviezel (365 Punkte), 2. Kriechmayr (362), 3. Kilde (336), 4. Mayer (324), 5. Jansrud (305).