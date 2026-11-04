i US-Präsident Donald Trump schlägt wieder scharfe Töne gegen den Iran an. REUTERS Nach Wahl-Debakel "Sind bereit" – Trump könnte Frust am Iran auslassen Nach der Wahl-Klatsche für Trump in den USA könnte es neue Angriffe gegen den Iran geben. Der US-Präsident schlug scharfe Töne an. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 08:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump hat eine herbe Niederlage bei den Midterms zu verkraften. Seinen Frust könnte er nun am Iran auslassen. Noch wenige Stunden bevor die Wahllokale in den USA ihre Tore schlossen, gab der US-Präsident der britischen "Financial Times" ein Interview.

Darin sagte Trump, dass es aktuell keine unmittelbaren Pläne für einen Angriff gebe, da man scheinbar alles bekomme, was man wolle. Andere Töne schlug der US-Präsident allerdings in einem Gespräch mit Fox News in der Wahlnacht an. "Wir müssen etwas Großes tun (...) Viele Leute würden einen schweren Schlag lieben", so der US-Präsident.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Sind schussbereit"

Ziel eines möglichen US-Angriffs könnte der mutmaßliche Atomkomplex südlich von Teheran sein. Dieser soll sich unter dem Berg Kolang befinden. Bereits zuvor gab es Medienberichte über eine erneute US-israelische Attacke nach den Zwischenwahlen.

Gegenüber der "Financial Times" wirkte Trump nicht abgeneigt: "Ich bin bereit, wir sind bereit. Wir sind schussbereit, falls wir zuschlagen müssen." Gleichzeitig betonte der US-Präsident, dass es vielleicht auch nicht so weit kommen müsse. Am Dienstag sagte er noch gegenüber "Axios", dass es seitens der USA "keine Eile" für einen Angriff gebe.

Die Bilder des Tages i ?

Angriff auf iranische Ziele

Bereits am 2. November hatten die USA iranische Ziele auf der Insel Qeschm beschossen. Einen Tag später wurde dies auch von Trump selbst bestätigt. Nun könnte die militärische Eskalation gegen den Iran wieder voll aufflammen.

Vor diesem Hintergrund ist der Golfstaat Katar weiterhin um Vermittlung bemüht. Der Außenamtssprecher des Landes, Majid al-Ansari, zeigte sich hoffnungsvoll, dass es noch eine Chance gebe, Bedingungen für zukünftige Verhandlungen zu schaffen.