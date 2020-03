Sky zeigt Geisterspiele der Bundesliga im Free-TV

Die deutsche Bundesliga sperrt wegen des Coronavirus die Fans aus. Pay-TV-Sender Sky überträgt die Geisterspiel-Konferenz frei empfangbar.

Die 26. Runde der deutschen Bundesliga findet am kommenden Wochenende ohne Zuschauer statt. Es handelt sich um eine Sicherheitsmaßnahme wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus.Gute Nachricht für dieser Tage leidgeprüfte Sport-Fans: Wer kein Sky-Abo hat, kann die Geisterspiele trotzdem empfangen.Der Pay-TV-Sender überträgt die Konferenz der ersten und zweiten Deutschen Bundesliga auf dem frei empfangbaren Sender "Sky Sport News HD".Via "skysport.de" und in der Sky Sport App können die Spiele gestreamt werden.Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland, erklärt den Schritt: "In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt – auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können."Die österreichische Bundesliga setzt bekanntlich die ersten zwei Runden der Meister- und Abstiegsrunde aus. Wie und wann es weitergeht, soll kommende Woche entschieden werden. Geisterspiele wurden zuletzt als letzte, unliebsame Option bezeichnet.