So kamen die Hass-Plakate in den Bayern-Sektor

Aufregung in der deutschen Bundesliga! Beim Gastspiel von Bayern München gegen Hoffenheim wurde Mäzen Dietmar Hopp auf Fan-Plakaten übelst beschimpft. Wie kamen die Hass-Transparente in die Arena? Die Polizei klärt auf.

Eigentlich hätten Spieler und Fans der Münchner ja Grund zur Freude gehabt. Denn der Klub von ÖFB-Legionär David Alaba hatte das Spiel fest im Griff, siegte souverän mit 6:0.Doch die Hass-Transparente auf der Tribüne sorgten für einen handfesten Eklat. Schiedsrichtert Christian Dingert unterbrach das Spiel zwei Mal, die Bayern reagierten stocksauer auf ihre Fans, beide Teams gingen vorübergehend vom Platz. Die letzten 13 Minuten wird der Ball nur noch hin und her geschoben.Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Die Polizei klärt auf: Offenbar schmuggelten die Fans ihre großflächige Hassbotschaft in mehreren kleinen Teilen ins Stadion. Erst auf der Tribüne wurde das Plakat zusammengeklebt.Den Ordnungshütern fiel auf, dass die Fans größere Mengen an Klebebändern dabei hatten. Begründet wurde das damit, dass man Fahnen an den Stangen befestigen wolle. Auch Pyrotechnik und Rauchtöpfe wurden erfolgreich in den Bayern-Sektor geschmuggelt.Interessant: Die Bayern-Bosse wussten offenbar vor dem Spiel, dass eine provokante Aktion bevorstand. Coach Hansi Flick meinte nach dem Schlusspfiff auf "Sky": "Ich wusste, dass vielleicht etwas geplant ist. Wir haben mit unserem Fanbeauftragten versucht, diesen Aktionen entgegenzuwirken. So etwas kommt leider immer wieder vor."Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kündigt an: "Wir werden mit aller Schärfe gegen diejenigen vorgehen, die heute den FC Bayern diskreditiert haben. Wir haben alles mitgefilmt und werden die Leute zur Rechenschaft ziehen."