So kommen Fans an die Tickets für die EM 2020

Nach dem 1:0 über Slowenien ist Österreich mit einem Bein bei der EM. So gelangt man an eines der 2,5 Millionen Tickets, die beim Turnier quer durch Europa für Fans reserviert sind.

EM 2020, wir kommen! Nach dem 1:0-Sieg in Slowenien benötigt Österreichs Nationalmannschaft nur noch einen Punkt aus den letzten beiden Spielen, um die erfolgreiche Qualifikation für die EM im nächsten Jahr zu fixieren.Viele Fans fragen sich jetzt: Wie komme ich an ein Ticket für das das Turnier, das im nächsten Jahr vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf europäischen Städten ausgetragen wird?Die erste Verkaufsphase ist bereits vorbei, von Juni bis Juli wurden über die Website "EURO2020.com" bereits 1,5 Millionen Tickets verkauft. Die zweite Verkaufsphase startet nach der Endrunden-Auslosung am 30. November, dabei werden den Fans insgesamt 960.000 Tickets angeboten. Eine dritte und letzte Verkaufsphase gibt es im April 2020, wenn sich die letzten vier Nationen über die Play-offs der European Qualifiers qualifiziert haben.Wichtig: Alle Karten werden exklusiv auf der Website "EURO2020.com/tickets" verkauft. Überschreitet die Nachfrage das Angebot, wollen mehr Menschen die Spiele besuchen, als es Tickets gibt, entscheidet das Los. Die Preise variieren je nach Spielort, so kostet ein Ticket der Kategorie 1 in München 185 Euro, in Budapest zum Beispiel aber nur 125 Euro. Richtig teuer wird es bei den Halbfinal-Partien und dem Endspiel im Londoner Wembley-Stadion: Hier muss man für ein Ticket der Kategorie eins im Halbfinale 595 Euro auf den Tisch legen, für das Finale sogar 945 Euro.