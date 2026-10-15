So kommen Kinder gut durch den Alltag

Bei der Klimameilen-Kampagne des Klimabündnisses sammeln Kinder "Klimameilen" für klimafreundlich zurückgelegte Kindergarten- und Schulwege. Der Sieg ging in diesem Sommer an die Volksschule Kopfing (OÖ).
Von klimafreundlichen Schulwegen geht es direkt zur Frage, wie Kinder in Österreich tatsächlich zur Schule kommen.
Mehr als die Hälfte der Kinder in Österreich geht zu Fuß in die Volksschule (die meisten Kinder brauchen dafür 15 Minuten oder weniger). Ein Viertel davon absolviert den Schulweg allein, die anderen werden von Erwachsenen oder anderen Kindern begleitet.
Damit Kinder ihren Schulweg möglichst selbstständig und aktiv zurücklegen können, gibt es auch Unterstützung für den Unterricht.
Wer sich schon morgens bewegt, ist auch konzentrierter im Unterricht: Von der Mobilitätsagentur Wien gibt es Unterrichtsmaterialien, die Kinder der 1. und 2. Schulstufe motivieren sollen, den Schulweg zu Fuß oder mit dem Roller zurückzulegen. Die Schulweg-Box wird Lehrern kostenlos an den Schulstandort geliefert. In der Box sind ein Wegweiser für Pädagogen, Mitmachhefte für Schüler und ein Klassenposter.