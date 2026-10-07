Sicher unterwegs im Schulalltag

20 Jahre Kinderpolizei: 400 Kinder feierten mit
Im Mittelpunkt des Festes im Juli im Prater stand ein interaktiver Stationenbetrieb: Die Kinder setzten sich dabei mit Verkehrssicherheit, Erster Hilfe, Verhalten bei Notfällen sowie auch Gefahren im Internet auseinander.
Schulweg als Sportprogramm
Kinder sollten sich mindestens eine Stunde pro Tag mit mittlerer bis hoher Intensität bewegen, also leicht außer Atem kommen bzw. zu schwitzen beginnen. Solange es keine "tägliche Turnstunde" am Stundenplan gibt, ist ein (sicherer) Schulweg zu Fuß ein guter Ersatz.
Mit Roller sicher zur Schule
Die interaktive Plattform mein-sicherer-schulweg.at von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA und dem Institut "sicher unterwegs" beantwortet Fragen von Eltern und Pädagogen rund um das sichere Verhalten auf dem Schulweg.
Thema ist aktuell z. B. "Sicher Rollerfahren auf dem Schulweg." Lehrer oder Eltern können digitale Sprechstunden vereinbaren oder Verkehrssicherheits-Workshops buchen.