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Erfolgreiches Polizei-Pojekt.
Erfolgreiches Polizei-Pojekt.
Foto: BMI/Tobias Bosina
Sicherheit am Schulweg

Sicher unterwegs im Schulalltag

Ob Polizei, Bewegung oder Tipps für den Schulweg: Wien bietet Kindern viele Möglichkeiten, sicher unterwegs zu sein.
Heute Redaktion
Von Heute Redaktion
07.10.2026, 15:30
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20 Jahre Kinderpolizei: 400 Kinder feierten mit

Im Mittelpunkt des Festes im Juli im Prater stand ein interaktiver Stationenbetrieb: Die Kinder setzten sich dabei mit Verkehrssicherheit, Erster Hilfe, Verhalten bei Notfällen sowie auch Gefahren im Internet auseinander.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Schulweg als Sportprogramm

Kinder sollten sich mindestens eine Stunde pro Tag mit mittlerer bis hoher Intensität bewegen, also leicht außer Atem kommen bzw. zu schwitzen beginnen. Solange es keine "tägliche Turnstunde" am Stundenplan gibt, ist ein (sicherer) Schulweg zu Fuß ein guter Ersatz.

Mit Roller sicher zur Schule

Die interaktive Plattform mein-sicherer-schulweg.at von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA und dem Institut "sicher unterwegs" beantwortet Fragen von Eltern und Pädagogen rund um das sichere Verhalten auf dem Schulweg.

Mit dem Roller sicher zur Schule fahren.
Mit dem Roller sicher zur Schule fahren.
Foto:: iStock/ romrodinka

Thema ist aktuell z. B. "Sicher Rollerfahren auf dem Schulweg." Lehrer oder Eltern können digitale Sprechstunden vereinbaren oder Verkehrssicherheits-Workshops buchen.

red,07.10.2026, 15:30
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