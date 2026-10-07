i Training im geschützten Raum. Foto: ÖMTC Sicherheit am Schulweg Hier kann man für den Verkehr üben Damit Kinder sicher unterwegs sind, ist praktische Übung wichtig. In Wien gibt es dafür mehrere Verkehrserziehungsgärten und Übungsplätze. Von Heute Redaktion 07.10.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Das Thema "Sicherheit im Verkehr" ist eines der zentralen Anliegen der Wiener Verkehrspolitik. In den Wiener Schulverkehrsgärten Prater (neben der Liliputbahn, mit BMX-Bahn und Spielplätzen in der Nähe) und Floridsdorf (Tetmajergasse 9A, mit Abenteuerspielplatz direkt daneben) wird seit Jahrzehnten wertvolle Verkehrserziehungsarbeit geleistet. Zahlreiche Wiener haben dort ihre ersten praktischen Erfahrungen im Straßenverkehr gesammelt.

Plätze beim ÖAMTC und JaW

Der ÖAMTC-Mobilitätspark in Erdberg (Baumgasse 31) ist ausgestattet mit Ampelanlage, Kreisverkehr, Bahnübergang, Haltestellen oder unterschiedlichen Fahrbahn-Untergründen. Er bietet auf einer Fläche von 3.400 m² realitätsnahe Bedingungen, um im geschützten Raum zu trainieren: Ob als Fußgänger, erste Versuche am Lauf- oder Dreirad, mit Fahrrad oder Scooter – der Park bietet optimale Bedingungen, um Mobilitätsformen und Verhalten zu trainieren.

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Training im geschützten Raum Mit den Schulverkehrsgärten verfügt die Stadt Wien über Einrichtungen, die Kindern auf praktische Art und Weise Grundsätze über das richtige Verhalten im Straßenverkehr vermitteln.

Seit 2019 gibt es auch einen inklusiven Verkehrserziehungsgarten der Polizei bei Jugend am Werk (JaW) in der Elisenstraße 45 (23. Bezirk). Weitere Radfahrübungsplätze (und Kurse) gibt es in Kaisermühlen, Am Schöpfwerk, bei der U-Bahn-Station Stadion und in der Guntherstraße. Info: www.fahrradwien.at.