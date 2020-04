So sieht der perfekte Start in den Tag für Ronaldo aus

Die Corona-Zwangspause nützt Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo, um ganz viel Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Daran lässt der Portugiese auch seine Instagram-Follower teilhaben.

Der neueste Schnappschuss zeigt den fünfmaligen Weltfußballer beim Gruppen-Kuscheln mit seiner Verlobten Georgina und den drei zweijährigen Kindern Alana Martina, Mateo und Eva Maria."Der perfekte Start in den Tag", kommentiert der 35-jährige Star-Kicker von Juventus Turin den Schnappschuss. Wohl auch für seine Kinder, sehen die drei Zweijährigen ihren Vater selten so häufig wie in den Zeiten der Corona-Zwangspause.Einzig Ronaldos ältester Spross, der zehnjährige Cristiano Junior, fehlt auf dem Kuschel-Bild.Gemeinsam mit seiner Familie verbringt Ronaldo die Corona-Zwangspause in seiner Heimat Madeira.