So viel Geld bringt die EUR0 2020 dem ÖFB

Nur noch ein Punkt fehlt Österreich zur Quali für die EURO 2020. Dann ist für die Fans ein super Fußball-Sommer fix – und beginnt das große Abcashen beim ÖFB.

Noch ist es nicht fix! Noch fehlt Österreich ein Punkt zur Qualifikation für die EURO 2020. In dieser Form dürfte der im Heimspiel gegen Nordmazedonien (16. November) oder im Auswärtsspiel in Lettland (19. November) nur Formsache sein. Es wäre die dritte Teilnahme des heimischen Fußball-Nationalteams bei einer EM-Endrunde nach 2008 und 2016.Fix ist: Bei einer Qualifikation erwartet die Fans ein genialer Fußball-Sommer 2020. Und für den ÖFB das große Abcashen. Jedem der 24 teilnehmenden Teams winken nämlich 9,25 MillionenEuro Antrittsgeld – das sind 1,25 Millionen mehr als vor vier Jahren in Frankreich, als Österreich in der Gruppenphase scheiterte.Dabei bleibt es freilich nicht: Ein Sieg in der Gruppenphase bringt 1,5 Millionen Euro, ein Remis 750.000 Euro.Noch mehr Geld ist in der K.o.-Phase zu holen: Der Achtelfinaleinzug ist zwei Millionen Euro wert, der EM-Titel sogar zehn Millionen Euro, der zweite Platz sieben Millionen.Dazu kommen noch Sponsor-Zahlungen und Ticket-Erlöse.Auf die Budgetplanungen des ÖFB hat das aber keinen Einfluss. Das wird unverändert bei 45 Millionen Euro liegen. "Mit den Mehreinnahmen können wir aber Rücklagen für künftige Investitionen schaffen", sagt Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.