Soldat (46) auf dem Weg zur Arbeit von Baum erschlagen

Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 6 Uhr Früh im italienischen Urlaubsort Jesolo ereignet. Ein 46-jähriger Soldat war mit seinem Auto auf der Via Roma Destra unterwegs, als bei starkem Wind plötzlich ein Teil eines Baumes abbrach und auf seinen Wagen krachte. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Der Soldat, Matteo A., stammte ursprünglich aus Cagliari auf Sardinien und lebte in Cavallino-Treporti. Zum Zeitpunkt des Unglücks war er auf dem Weg zu seiner Dienststelle in Padua. Vermutlich sorgten heftige Unwetter dafür, dass der Baum nachgab.
Der herabstürzende Baumteil traf den Wagen direkt auf der Fahrerseite und beschädigte den Innenraum schwer. Das Fahrzeug geriet anschließend außer Kontrolle und dürfte gegen einen weiteren Baum geprallt sein. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte eilten zum Unfallort. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche konnte der 46-Jährige nicht mehr gerettet werden. Die Straße wurde gesperrt, der beschädigte Wagen geborgen und der umgestürzte Baum entfernt.
Der Tod des Soldaten sorgt in der Region für große Bestürzung. Die Bürgermeisterin von Cavallino-Treporti, Roberta Nesto, sprach der Familie ihr tiefstes Mitgefühl aus. Die Nachricht habe die gesamte Gemeinde erschüttert.
Auch Venedigs Bürgermeister Simone Venturini zeigte sich betroffen und sprach den Angehörigen sein Beileid aus.
Besonders tragisch: Nach bisherigen Informationen war der betroffene Baum erst im Frühjahr zurückgeschnitten und im Sommer von einem Fachmann kontrolliert worden. Dabei sollen keine Auffälligkeiten festgestellt worden sein.
Die Ermittler prüfen nun, warum der Baum nachgab und ob der tödliche Unfall durch den herabfallenden Baumteil oder den anschließenden Zusammenstoß verursacht wurde.