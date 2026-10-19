i Erstmals soll eine Drohne einen verletzten Soldaten von der Front geborgen haben – über eine Strecke von 62 Kilometern. Screenshot 92. Sturmbrigade Facebook 62 Kilometer durch die Luft Spektakuläres Video! Drohne rettet Soldaten von Front Spektakuläre Rettung: Erstmals soll eine Ukraine-Drohne einen verletzten Soldaten von der Front geborgen haben – über eine Strecke von 62 Kilometern. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 20:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz im Ukraine-Krieg sorgt für Aufsehen. Erstmals soll es dem ukrainischen Militär gelungen sein, einen verletzten Soldaten mithilfe einer Drohne aus einem umkämpften Gebiet zu bringen. Die 92. Sturmbrigade veröffentlichte am Montag Aufnahmen der spektakulären Bergung.

Auf dem Video ist zu sehen, wie sich eine große Drohne einem am Boden liegenden Soldaten nähert. Der Mann trägt Kampfausrüstung und befestigt sich an einer herabgelassenen Winde. Anschließend hebt ihn das Fluggerät in die Luft und transportiert ihn ab. Wo genau die Aktion durchgeführt wurde, blieb offen. Nach Darstellung der ukrainischen Armee handelt es sich um eine weltweite Premiere in einem Kampfgebiet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die spektakuläre Rettung im Video:

Soldat außer Lebensgefahr

"Der Einsatz war erfolgreich, die verwundete Person wurde gerettet! Er wird jetzt behandelt, und sein Leben ist nicht länger in Gefahr", erklärte die Drohneneinheit der Brigade auf Facebook.

Der Hersteller Gurzuf Defence lieferte weitere Einzelheiten zu der Rettungsaktion. Demnach hatte sich der Soldat beinahe eineinhalb Jahre lang in einem gefährlichen Fronteinsatz befunden. Eine Bergung durch andere Soldaten sei aufgrund der Bedrohungslage nicht möglich gewesen. "Alle Versuche, ihn zu erreichen, hätten ein tödliches Risiko für das Bergungsteam bedeutet."

Die Bilder des Tages i ?

Drohne flog 62 Kilometer mit Verletztem

Zum Einsatz kam ein großes, ringförmiges Fluggerät mit mehreren Rotoren. Dieses brachte den Verletzten zunächst in ein sichereres Gebiet, "wo er auf seine Kameraden traf, die dafür sorgten, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde".

Insgesamt dauerte die Rettungsmission laut Hersteller eine Stunde und 14 Minuten. Dabei soll die Drohne den verwundeten Soldaten über eine Strecke von 62 Kilometern transportiert haben.