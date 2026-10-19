i US-Außenminister Marco Rubio âuf Staatsbesuch in Uzbekistan, October 2026. REUTERS/Kylie Cooper US-Außenminister "Trump will, dass Krieg in Ukraine und Russland endet" US-Außenminister Marco Rubio drängt auf ein Ende des Ukraine-Krieges. Gleichzeitig setzt Russland seine Angriffe vehement fort. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 09:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Außenminister Marco Rubio fordert Russland und die Ukraine auf, sich auf ein Ende des Krieges zu konzentrieren.

Gleichzeitig äußerte er sich zu einem möglichen Gipfeltreffen.

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Bei einem Besuch in Usbekistan wurde Rubio auf eine mögliche Begegnung zwischen US-Präsident Donald Trump, dem russischen Staatschef Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping angesprochen.

"Es ist über ein Treffen geredet worden", erklärte der US-Außenminister vor Journalisten. Ob ein solcher Dreiergipfel bereits endgültig vereinbart wurde, wisse er allerdings nicht.

Trump habe seine Haltung zum russischen Angriffskrieg nach Angaben Rubios deutlich gemacht. "Er möchte, dass der Krieg in der Ukraine und Russland endet", betonte der Außenminister.

Kiew und Moskau sollten sich nun darauf konzentrieren, einen Weg zur Beendigung der Kämpfe zu finden.

Russland greift weiter an

Indes haben die russischen Streitkräfte nach Angaben der Regierung in Moskau einen schweren Angriff auf Ziele in Kiew und in der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt verübt. Die Attacken hätten sich gegen militärisch-industrielle Anlagen, Lagerstätten für Marschflugkörper und Drohnen sowie Rechenzentren gerichtet, teilt das Verteidigungsministerium mit.

Neuerlich wurde auch ein Schiff im Schwarzen Meer attackiert. Der Angriff habe einem Frachter mit Militärgütern an Bord gegolten. Das Schiff habe sich südwestlich der Hafenstadt Odessa befunden.