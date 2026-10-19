i Dieses am 19. Oktober 2026 vom ukrainischen Katastrophenschutzdienst aufgenommene und veröffentlichte Foto zeigt beschädigte U-Bahn-Absperrungen in einer Station in Kiew nach einem mutmaßlichen russischen Angriff mit einer ballistischen Rakete während des russischen Einmarsches in die Ukraine. APA-Images / AFP / Ukrainian State Emergency Servic Russischer Terror in Kiew 21-Jährige stirbt bei Angriff auf U-Bahn-Station Bei einem russischen Luftangriff auf Kiew wurde eine U-Bahn-Station schwer beschädigt. Eine 21-Jährige kam ums Leben, drei Menschen wurden verletzt. Von Nick Wolfinger 19.10.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit schweren Luftangriffen überzogen. Dabei wurde eine U-Bahn-Station am linken Ufer des Dnipro beschädigt. Für eine junge Frau kam jede Hilfe zu spät.

Wie Kiews Bürgermeister Witali Klitschko am Montag auf Telegram mitteilte, wurde eine 21-Jährige bei der Attacke getötet. Drei weitere Menschen erlitten Verletzungen. Auch eine medizinische Einrichtung und ein weiteres Gebäude wurden durch die Angriffe beschädigt.

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Moskau bestätigt schwere Angriffe

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf Kiew und die umliegende Region. Nach Angaben aus Moskau hätten die Attacken militärisch-industriellen Anlagen, Lagern für Marschflugkörper und Drohnen sowie Rechenzentren gegolten.

Ob die genannten Einrichtungen tatsächlich getroffen wurden, ist unabhängig nicht bestätigt. Fest steht laut den Angaben der Kiewer Stadtverwaltung, dass der Angriff auch zivile Infrastruktur beschädigte und Menschenleben forderte.

Auch Frachter bei Odessa attackiert

Gleichzeitig meldete Russland einen weiteren Angriff im Schwarzen Meer. Südwestlich der ukrainischen Hafenstadt Odessa sei ein Frachtschiff ins Visier genommen worden.

Die Bilder des Tages i ?

Laut dem russischen Verteidigungsministerium habe das Schiff militärische Güter transportiert. Unabhängige Angaben zur Ladung, zu möglichen Schäden oder zu Verletzten lagen zunächst nicht vor.