i Geht es nach Moskau, könnte es bald zu einem Ukraine-Gipfel mt den Präsidenten Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jiping kommen. APA-Images / AP / Dmitri Lovetsky Brisanter Gipfel-Plan Putin will mit Trump und Xi über Ukraine entscheiden Kreml-Chef Putin plant offenbar einen Dreier-Gipfel mit Trump und Xi in China. Dabei soll über ein Ende des Ukraine-Kriegs verhandelt werden. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russlands Präsident Wladimir Putin sorgt mit einem brisanten Vorstoß für Aufsehen. Der Kreml-Chef soll ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping vorgeschlagen haben. Ziel sei es, über ein Ende des Ukraine-Kriegs zu verhandeln – allerdings zu Bedingungen, die Moskau entgegenkommen.

Das berichtet ntv unter Berufung auf das "Wall Street Journal", das sich auf mehrere Insider stützt. Demnach könnte das Treffen am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels (Apec) am 18. und 19. November im chinesischen Shenzhen stattfinden.

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Kreml bestätigt Gespräche über Gipfel

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte gegenüber dem "Wall Street Journal", dass über ein mögliches Treffen gesprochen werde. Konkrete Pläne gebe es allerdings noch nicht.

"Es gibt noch keine klaren Vorstellungen über das Treffen selbst oder dessen mögliche Tagesordnung, obwohl alle drei Parteien die hypothetische Möglichkeit anerkennen, dass ein solches Treffen stattfindet", erklärte Peskow.

Auch eine Zusage von Donald Trump steht noch aus. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter erklärte, dass der Präsident einem solchen Gipfel bisher nicht zugestimmt habe.

Trump könnte auf Putins Vorschlag eingehen

Dennoch könnte Trump Interesse an dem Treffen haben. Schließlich hatte er im Wahlkampf mehrfach versprochen, den Ukraine-Krieg innerhalb kürzester Zeit zu beenden. Ursprünglich hatte er sogar angekündigt, den Konflikt bereits am ersten Tag seiner neuen Amtszeit zu lösen.

Mittlerweile nähert sich Trump jedoch der Zweijahresmarke seiner zweiten Amtszeit - und ein Ende des Kriegs ist weiterhin nicht in Sicht.

Laut dem Bericht soll Putin seinen Vorschlag bereits bei einem Telefonat mit Trump am 9. Oktober eingebracht haben. Bei dem Gespräch sei auch ein Diesel-Geschäft zwischen den beiden Ländern vereinbart worden. Zudem habe Trump am Freitag per Dekret wichtige Sanktionen gegen Russland aufgehoben.

China könnte zum großen Gewinner werden

Für Chinas Staatschef Xi Jinping wäre ein solcher Gipfel ein diplomatischer Erfolg. Peking könnte sich damit als wichtiger Vermittler zwischen Washington und Moskau präsentieren.

Russische Vertreter sollen die Idee bereits über diplomatische Kanäle an China herangetragen haben. Aus Peking habe es demnach grundsätzlich keine Einwände gegeben, sofern Trump einer Teilnahme zustimmt.

"China möchte als Dreh- und Angelpunkt der Großmächte gesehen werden und potenziell als Vermittler zwischen den USA und Russland", erklärte China-Expertin Yun Sun vom Stimson Center in Washington.

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Europa dürfte bei Gipfel-Plan aufhorchen

In europäischen Hauptstädten könnte das geplante Treffen hingegen für erhebliche Unruhe sorgen. Schließlich würden mit Putin, Trump und Xi drei der mächtigsten Staatschefs der Welt über die Zukunft der Ukraine beraten - ohne dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj nach bisherigem Stand selbst am Tisch sitzt.

Selenskyj hatte erst am Wochenende ein mögliches Dreiertreffen zwischen der Ukraine, den USA und Russland ins Spiel gebracht. Dieses könnte im Dezember am Rande des G20-Gipfels in den USA stattfinden. Auch ein Treffen in Europa oder im Nahen Osten sei denkbar.

Eine Bestätigung aus Washington oder Moskau gibt es dafür allerdings noch nicht.