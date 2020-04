09.04.2020 18:59 Hasenhüttl-Klub verzichtet als Erster auf Gehälter

In der englischen Premier League wird in der Corona-Zwangspause ein Thema heiß diskutiert: Sollen die Spieler freiwillig auf ihr Gehalt verzichten? Der Klub von Coach Ralph Hasenhüttl geht nun voran - in eine andere Richtung, als es die meisten Profis wollen.