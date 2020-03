Spielt Sabitzer bald mit Messi bei Barcelona?

Hammer-Gerücht um Marcel Sabitzer! Der FC Barcelona soll am ÖFB-Legionär im Leipzig-Trikot interessiert sein. Geht er bald mit Lionel Messi auf Torjagd?

Fest steht: Bei RB Leipzig ist der Torjäger eine fixe Größe, zuletzt glänzte er beim 3:0 im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Tottenham mit einem Doppelpack.Laut "Sportbuzzer" saß bei dem Spiel Barcelona-Sportchef Ramon Planes inkognito auf der Tribüne, um Sabitzer zu beobachten. Der Vertrag des 25-Jährige, der für Leipzig in 35 Saison-Pflichtspielen 15 Tore und acht Assists scorete, läuft noch bis 2022. Sabitzer soll aber eine Ausstiegs-Klausel haben.Sollte Sabitzer tatsächlich zu den Katalanen wechseln, würde er die Nachfolge von Ikone Hans Krankl antreten. Der "Goleador" absolvierte in seiner Karriere 46 Spiele für Barcelona, in denen er 34 Tore erzielte.