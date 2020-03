Star-Stürmer Ibrahimovic steht vor dem Rücktritt

Zlatan Ibrahimovic dürfte den AC Mailand nach nur wenigen Monaten wieder verlassen. Das Karriereende steht im Raum.

Zlatan Ibrahimovic ist eine lebende Fußball-Legende. Der 38-Jährige gewann die Europa League (Manchester United), wurde Meister in Spanien (Barcelona), Italien (AC Milan und Inter Mailand), Frankreich (Paris Saint-Germain) und Holland (Ajax), bestritt 116 Länderspiele für Schweden.Insgesamt erzielte der Stürmer in seiner Karriere mehr als 500 Pflichtspiel-Tore.Seit Jänner schnürt "Ibra" wieder für den AC Milan die Schuhe. In zehn Partien netzte er vier Mal. Nun scheint "Ibra" aber genug zu haben.Der Vertrag des Schweden läuft offiziell bis 30. Juni. Per Option könnte er ein weiteres Jahr dranhängen. Italienische Medien berichten jedoch, dass es dazu nicht kommen wird.Ibrahimovic, der derzeit in seiner Heimat die Corona-Krise durchsteht, soll sich gegen ein weiteres Jahr bei der "Rossoneri" entschieden haben. Grund: Nach dem Rausschmiss von Sportchef Zvonimir Boban im März fehlt dem Routinier die Rückendeckung.Ob Ibrahimovic die Saison – sofern sie wieder angekickt wird – bei Milan fertig spielt, ist noch offen. Ebenso, ob er nicht doch noch ein letztes Abenteuer wagt. Interessenten in exotischen Ländern gäbe es zu Hauf.